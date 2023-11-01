Воронин обвинил западные страны в поддержке становления диктатуры в Молдавии

Лидер Партии коммунистов республики написал об этом в открытом письме после новой волны репрессий против СМИ, которые предоставляли площадку оппозиции

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Молдавии Владимир Воронин обвинил западные страны в поддержке становления диктаторского режима в стране. Об этом лидер Партии коммунистов Республики Молдова написал в открытом письме после новой волны репрессий против СМИ, которые предоставляли площадку оппозиции.

"Вспоминаю, какими оперативными и реактивными были представители западных посольств, международных организаций типа Совета Европы во времена нашего правления. Мы, как коммунисты, изначально находились у них под подозрением в диктаторских наклонностях. Но сегодня, когда в стране установилась настоящая, нацистская диктатура, лишающая людей права на свободное выражение мнения, права на свободу слова, права на донесение своей позиции на родном языке, даже права быть избранным, вся эта публика словно воды в рот набрала", - пишет Воронин, который возглавлял Молдавию с 2001 по 2009 год.

"Меня как политика, лидера партии, бывшего президента, гражданина, просто человека уже даже не возмущает, а откровенно пугает то, что нынешний правящий режим делает со страной", - отмечает Воронин. Он обратил внимание на незаконные, по его словам, поправки в конституцию. Режим чрезвычайного положения, в котором Молдавия живет более двух лет, как отметил бывший президент, используется властью для злоупотреблений в области финансирования государства, закрытия неугодных СМИ.

"Но ведь кто-то должен говорить правду о том, что творит этот антигосударственный режим со страной и обществом? О росте цен, об угрожающем самому существованию государства внешнем долге, о разбазаривании наиболее ценных активов государства, типа Джурджулештского порта, построенного нами с таким трудом. О страшной нищете, в которой живет сегодня наше сельское, да и большая часть городского населения, о массовом бегстве из "европейского рая", о демографическом коллапсе?" - отметил он.

Протесты

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, которая требует отставки президента страны Майи Санду и досрочных выборов в парламент. Власти обвиняются в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни и стремительным ростом цен, подвергаются критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, увеличение военных расходов.

В этой ситуации Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В стране были арестованы десятки активистов разных партий. Уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор", которая в июне была вовсе запрещена.

В стране были приостановлены лицензии 12 молдавских телеканалов, запрещено вещание российских, заблокирован доступ более чем к 50 информационным порталам. Как объяснил это решение глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяца, эти СМИ представляют угрозу информационной безопасности страны, являются дополнительным источником нестабильности рядом с Украиной, НАТО и ЕС.

Действия властей подвергли резкой критике правозащитники. Они обратили внимание на введение цензуры в СМИ, нарушения прав граждан самостоятельно выбирать источники получения информации, а тот факт, что запреты вводятся в период подготовки к всеобщим выборам в местные органы власти, которые назначены на 5 ноября.