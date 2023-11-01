Оппозиция в Молдавии намерена выйти на совместные протесты c требованием отставки власти

Экс-премьер Ион Кику призывал "политических лидеров объединить усилия в этой борьбе"

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Оппозиционные партии Молдавии намерены выйти на совместные протесты с требованием отставки президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности (ПДС), проведения досрочных выборов. С такими призывами выступили Партия социалистов Молдавии (ПСРМ), которую возглавляет бывший президент Игорь Додон и Партия развития и объединения во главе с экс-премьером Ионом Кику.

"Социалисты ответственно и последовательно выступают за объединение всех здоровых сил для того, чтобы добиться досрочных президентских и парламентских выборов. После местных выборов эта повестка и цели должны объединить всю здоровую оппозицию. Молдавия без ПДС и без Санду!", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ПСРМ.

"Демократия в Молдавии никогда не подвергалась таким насмешкам со стороны якобы демократического правительства. Лично я больше не собираюсь терпеть преступления, совершаемые коррумпированными невеждами ПДС против государства и граждан страны. Я призываю политических лидеров объединить усилия в этой борьбе", - написал Кику в Telegram-канале. Он предложил лидерам оппозиции собраться во вторник, 7 ноября, чтобы договориться о совместных протестах и "запустить процесс освобождения страны от некомпетентной власти".

В 2022 году в Молдавии начались массовые протесты оппозиционной Партии "Шор", участники которых требуют отставки Санду и правительства, досрочных выборов в парламент. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Уровень инфляции в стране в 2022 году превысил 30%, тарифы на газ за два года выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза.

Санду обвинила оппозицию в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране к настоящему моменту объявлена вне закона Партия "Шор", запрещены десятки оппозиционных телеканалов и изданий, арестованы политики, выступающие против правительства, уголовные дела заведены в отношении лидеров оппозиции. В августе по предложению Санду учрежден Центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией под названием "Патриот". Его работа, по словам президента, будет направлена против России, которую власти республики обвинили в информационных атаках, а также для борьбы с "изменниками родины", блокирующими курс на евроинтеграцию.