В США заявили, что предвзятые представления о ВС РФ до конфликта на Украине были неверны

Директор Разведывательного управления Министерства обороны Скотт Берриер отметил, что благодаря этому конфликту Соединенные Штаты стали по-другому анализировать возможности вооруженных сил других государств

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Стереотипные представления военных США о возможностях российских вооруженных сил до конфликта на Украине не соответствовали реальному положению дел. Об этом заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Сухопутных войск Скотт Берриер, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Самое главное для нас - это то, что наши предвзятые представления о том, какой была российская армия, оказались неправдой", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие уроки извлекли американские военные из конфликта на Украине.

По словам Берриера, благодаря этому конфликту США стали по-другому анализировать возможности вооруженных сил других стран. Он не привел подробностей.

Кроме того, как заявил генерал, США поняли важность более открытого и доверительного сотрудничества со своими союзниками в области разведки. "Мы усвоили много уроков", - сказал он.