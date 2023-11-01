1 ноября, 19:52
Борьба с изменениями климата

Папа Римский посетит конференцию ООН по климату в ОАЭ

Она пройдет в ОАЭ с 30 ноября по 12 декабря

РИМ, 1 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск посетит 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ОАЭ с 30 ноября по 12 декабря.

"Да, я поеду в Дубай. Думаю, что отправлюсь 1 декабря и буду там находиться три дня, до 3 декабря", - сказал он в интервью каналу TG1, которое выйдет в эфир вечером в среду. Его слова приводит агентство ANSA. Ранее понтифик выразил надежду, что мировые лидеры на конференции договорятся о скором отказе от ископаемого топлива.

Конференция пройдет в Expo City Dubai. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)ВатиканОАЭБорьба с изменениями климата
© Информационное агентство ТАСС
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