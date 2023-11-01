Король Бутана назначил временное правительство перед парламентскими выборами

Они пройдут в течение следующих трех месяцев

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 ноября. /ТАСС/. Король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук назначил временное правительство в преддверии проведения в стране парламентских выборов, которые должны будут состояться в течение следующих трех месяцев. Об этом говорится в заявлении, размещенном на его официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Церемония инаугурации временного кабинета прошла в присутствии короля Бутана. Его возглавил главный судья Верховного суда Чогьял Даго Ригджин. "В соответствии с конституцией временное правительство назначается королем на период 90 дней, чтобы избирательная комиссия могла провести свободные и честные выборы", - отмечается в заявлении.

В этот день премьер-министр Бутана Лотай Церинг и его кабинет министров провели заключительное заседание, после чего прежнее правительство было распущено. Лотай Церинг отметил, что его правительство успешно завершило свой пятилетний срок полномочий. Ожидается, что в скором времени будет назначена дата парламентских выборов, после которых в Бутане будет сформирован новый кабинет.