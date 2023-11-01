Папа Римский рассказал, что хотел встретиться с Путиным после начала СВО

Понтифик призвал к миру на Украине

РИМ, 1 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск рассказал, что сразу после начала СВО хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

"На второй день я пошел в российское посольство, я чувствовал, что должен туда пойти, и я сказал, что готов поехать к Путину, если это поможет. С тех пор у меня был хороший контакт с посольством, - сказал он в интервью каналу TG1. - Я принял в Ватикане Владимира Зеленского, я его понимаю. Но нужен мир. Остановитесь. Соглашения - это настоящее решение". По словам понтифика, по поводу его желания посетить Россию был получен от Москвы вежливый ответ о том, что "сейчас нет необходимости" в поездке.

Франциск рассказал, что представлял список пленных для обмена, при этом при содействии Ватикана освободили и боевиков группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ).

Папа Римский ранее неоднократно говорил, что готов посетить и Москву, и Киев, но только обе столицы, а не по отдельности. В Киев понтифик получает приглашения постоянно.

Весной Франциск назначил своим посланником по украинскому урегулированию главу Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи, который занимается гуманитарными вопросами, включая возвращение из РФ вывезенных из зон боевых действий на Украине детей. В рамках своей миссии он побывал в Киеве, Москве, Вашингтоне и Пекине.

Ранее Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине мирными средствами, но для этого нужно, чтобы Киев объявил о готовности к переговорам.