Макрон завершает центральноазиатское турне визитом в Узбекистан

В рамках государственного визита в эту страну президент Франции планирует подписать несколько контрактов по ключевым сферам взаимодействия

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон начинает государственный визит в Узбекистан, который станет завершением турне французского лидера по странам Центральной Азии.

Визит в Узбекистан будет первой поездкой французского лидера в эту страну за почти 30 лет со времени визита Франсуа Миттерана в 1994 году. Вместе с тем глава этой центральноазиатской страны Шавкат Мирзиёев посещал Францию дважды с момента вступления в должность - в 2018 и 2022 годах.

В ноябре 2022 года во время пребывания Мирзиёева в Париже было подписано более двух десятков соглашений о сотрудничестве. Они охватывали развитие возобновляемых источников энергии, городского хозяйства и транспорта. Стороны условились также определить направления взаимодействия в аграрном секторе.

Делегация из 60 бизнесменов

Как пояснили в Елисейском дворце, на переговорах в Ташкенте Макрон намерен договориться об углублении сотрудничества, в том числе экономического и энергетического, а также расширить французское присутствие в Узбекистане, где уже работают около 30 французских компаний.

В этой поездке Макрона сопровождают руководители около 60 ведущих предприятий. Также в рамках государственного визита запланировано подписание нескольких контрактов по ключевым сферам взаимодействия.

Перспективы сотрудничества

В октябре Франция и Узбекистан заключили межправительственное соглашение о поощрении и защите инвестиций. При этом французская сторона придает большое значение участию в модернизации системы водоснабжения Ташкента. Французская компания SUEZ, согласно заявлениям ее представителей, планирует реализовать соответствующую программу в течение семи лет.

Это первый проект такого масштаба, осуществляемый французским предприятием в партнерстве с властями республики, указали в компании.

Центральноазиатское турне

В Узбекистан французский лидер направится из Астаны, где в среду прошли его переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств особое внимание уделили развитию экономических связей.

Так, стороны намерены усилить кооперацию в осуществлении энергетического перехода, в экологической области и социальном развитии. Макрон и Токаев условились содействовать укреплению сотрудничества в области атомной энергетики, в промышленности и сельском хозяйстве. Сферами межгосударственного сотрудничества стороны обозначили также здравоохранение, высшее образование и туризм.

Удержание позиций

Как сообщил агентству AFP источник в Елисейском дворце, визит Макрона в страны Центральной Азии продиктован стремлением Франции не потерять свои позиции в регионе на фоне растущего присутствия США, Европейского союза, Китая и Турции.

"Наша задача состоит в том, чтобы продолжать находиться в этом регионе, который мы знаем и в котором давно работаем вместе с Европейским союзом и нашими американскими партнерами", - отметил источник в окружении французского лидера.