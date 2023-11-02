Минск прекратил действие соглашения с Киевом о взаимодействии в области зондирования Земли

Министерству иностранных дел Белоруссии предписано направить уведомление о прекращении действия соглашения

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Белоруссия прекратила действия межправительственного соглашения с Украиной о взаимодействии в области геодезии и дистанционного зондирования Земли. Постановление правительства республики опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и кабинетом министров Украины о взаимодействии в области геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли, подписанного в городе Бресте 18 июня 2001 года", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел Белоруссии предписано направить уведомление о прекращении действия соглашения.

Украина заявила о выходе из соглашений с Белоруссией и Россией в области геодезии картографии в начале ноября 2022 года.

Киев регулярно заявляет о выходе из соглашений, заключенных с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ.