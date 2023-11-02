Венесуэла выразила протест против обращения Гайаны в Международный суд ООН

Власти кооперативной республики хотят добиться признания незаконным референдума по защите прав соседней страны на территорию Гайаны-Эссекибо

КАРАКАС, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы выразило протест против обращения Гайаны в Международный суд ООН о признании незаконным проведение консультативного референдума по защите прав Венесуэлы на спорную территорию Гайаны-Эссекибо. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном в среду на странице главы этого ведомства Ивана Хиль в социальной сети X (ранее Твиттер).

"Боливарианская республика Венесуэла полностью отвергает декларацию от 31 октября правительства Кооперативной Республики Гайана, тесно связанное с интересами ExxonMobil, в которой пытается представить незаконной волю венесуэльского народа вынести на демократическое и народное обсуждение вопросы, связанные с его законными, историческими правами на территорию Гайаны-Эссекибо", - говорится в заявлении МИД Венесуэлы.

Петиция, направленная в Международный суд ООН, чтобы не допустить проведение в Венесуэле 3 декабря 2023 года консультативного референдума, расценивается в заявлении МИД как незаконная мера, "демонстрирующая отчаяние гайанских властей и неуважение к суверенитету Венесуэлы".

"Стратегия Гайаны, незаконно выработанная совместно с транснациональными энергетическими компаниями, имеет основной целью дестабилизировать регион и захватить территорию обманным путем", - подчеркивается в документе.

"Боливарианская Республика Венесуэла, верная своей исторической позиции, подтверждает, что Женевское соглашение 1966 года, которое сегодня правительство Гайаны намеревается не признавать, является единственным практическим, удовлетворяющим обе стороны путем разрешить территориальный спор между двумя странами", - подчеркивается в заявлении МИД.

Многолетний конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км, получившей название Гайана-Эссекибо, обострился в связи с открытием в 2015 году крупных нефтяных месторождений на шельфе и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку нефтяных месторождений на спорном морском шельфе.