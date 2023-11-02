Киев потребовал от Анкары объяснений из-за участия Ялты в форуме в Турции

Как отметил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко, его страна воспринимает "эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. МИД Украины потребовал от Турции объяснений по поводу участия делегации Ялты в прошедшем в республике заседании всемирной организации "Объединенные города и местные власти". Об этом сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью", - написал он. По словам Николенко, "МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей" ялтинской администрации. Он также добавил, что, по его данным, на форуме обсуждалась возможность соглашения о побратимских связях Ялты с одним из муниципальных районов Стамбула.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью РФ.