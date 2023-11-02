Армия Китая отследила проход эсминца США и фрегата Канады в Тайваньском проливе

Представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Ши И сообщил, что "Рафаэль Перальта" и "Оттава" прошли через пролив 1 ноября

ШАНХАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отследила проход американского эсминца и канадского фрегата в Тайваньском проливе. Об этом говорится в сообщении представителя Восточной зоны боевого командования НОАК старшего полковника Ши И в соцсети WeChat.

Как указывается в сообщении, американский эсминец "Рафаэль Перальта" и канадский фрегат "Оттава" прошли через Тайваньский пролив 1 ноября. "Восточная зона боевого командования НОАК задействовала морские и воздушные силы для наблюдения и контроля за всем процессом [прохода кораблей]. Были предприняты действия в соответствии с законом и правилами", - сообщил Ши И. По его словам, вооруженные силы в регионе постоянно находятся в состоянии повышенной боеготовности для защиты государственного суверенитета, а также мира и стабильности в регионе.

Напряженность в регионе Тайваньского пролива обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года НОАК регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты. Вслед за Пелоси на острове побывали несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.