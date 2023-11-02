СМИ: неизвестные обстреляли автомобиль на Западном берегу

Водитель убит, сообщила газета The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Один человек был убит в результате обстрела его автомобиля на шоссе около еврейского поселения Эйнав на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Армейская пресс-служба подтвердила, что "некоторое время назад вблизи населенного пункта Эйнав произошло нападение с использованием огнестрельного оружия". "Террористы открыли огонь по автомобилю, в результате чего он перевернулся. Солдаты ЦАХАЛа установили блокпосты в этом районе и преследуют террористов", - добавили военные.

The Times of Israel отмечает, что ранее в четверг полиция Израиля сообщила, что задержала три недели назад двух жителей лагеря палестинских беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме, которые планировали теракты со стрельбой и применением взрывных устройств.