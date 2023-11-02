СМИ: для участия в маневрах в Польше в 2024 году призовут 200 тыс. резервистов

Среди них будут в том числе не имеющие опыта службы, сообщает газета Rzeczpospolita

ТАСС, 2 ноября. В 2024 году в Польше для участия в маневрах будут призваны 200 тыс. резервистов, в том числе не имеющие опыта службы. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

"В 2024 году для участия в военных учениях планируется призвать до 200 тыс. человек", - цитирует издание представительницу главного военного центра рекрутации подполковника Юстину Балик. Она добавила, что повестки могут получить даже те поляки, которые не имеют никакой военной специальности и никогда не служили в армии. В первую очередь, однако, для участия в маневрах будут привлекать бывших пулеметчиков, гранатометчиков и связистов. За каждый день на военной службе резервист будет получать эквивалент заработной платы на своем прежнем рабочем месте.

В настоящее время численность польской армии составляет около 172 тыс. человек. Ранее сообщалось, что численность польских вооруженных сил планируется довести до 300 тыс., из которых 50 тыс. составят войска территориальной обороны. Летом глава правящей в Польше с 2015 года партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о возможности увеличения численности польской армии до 400 тыс. человек.