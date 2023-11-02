В МАГАТЭ предоставили данные о содержании трития в третьей партии воды с АЭС "Фукусима"

По данным агентства, концентрация трития значительно ниже предельных значений в 1 500 беккерелей на литр

ВЕНА, 2 ноября. /ТАСС/. Концентрация трития в третьей партии сбрасываемой в океан очищенной воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" значительно ниже предельных значений в 1 500 беккерелей на литр. Об этом говорится в пресс-релизе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся в офисе организации на АЭС "Фукусима", 30 октября взяли пробы из третьей партии разбавленной воды после ее подготовки к сбросу. Независимый анализ, проведенный на месте с использованием оборудования агентства, подтвердил, что концентрация трития в сбрасываемой разбавленной воде значительно ниже эксплуатационного предела в 1 500 беккерелей на литр", - подчеркнули в МАГАТЭ.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением. Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн жидкости. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды.

Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. В ходе третьей фазы сброса в океан, которая продлится до 20 ноября, планируется сбросить порядка 7,8 тыс. тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки. До конца текущего финансового года (завершится 31 марта 2024 года) планируется слить в океан около 31,2 тыс. тонн воды, то есть потребуется еще один этап сброса.