Экваториальная Гвинея заявила о желании укреплять сотрудничество в области обороны с РФ

По словам президента республики Теодора Обианга Нгема Мбасого, он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы двусторонней повестки и события в мире

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Малабо планирует наращивать оборонное сотрудничество с Москвой. Об этом заявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я хотел бы укрепить наше сотрудничество в области обороны, в области защиты наших стран", - сказал он.

Президент Экваториальной Гвинеи также отметил, что намерен обсудить с Путиным вопросы двусторонней повестки и события в мире. Он напомнил, что в следующем году две страны отметят 150-летний юбилей дипломатических отношений.

Как ранее сообщали ТАСС в Министерстве иностранных дел, международного сотрудничества и по делам диаспоры Экваториальной Гвинеи, страна заинтересована в расширении партнерства с Россией, в том числе в рамках БРИКС.

Помимо этого, быстрому расширению сотрудничества РФ и Экваториальной Гвинеи должно способствовать и ожидающееся открытие до конца 2023 года посольства России в африканской стране.

В новость внесена правка (17:14 мск) - передается с исправлением в третьем абзаце, верно - юбилей дипломатических отношений.