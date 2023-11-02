2 ноября, 14:29,
обновлено 2 ноября, 15:22

Экваториальная Гвинея отметила вклад РФ в освобождение африканских государств

© ТАСС/ Ruptly

Президент республики Теодоро Обианг Нгема Мбасого заявил, что Москва является важным стратегическим партнером Африки

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия внесла ощутимый вклад в борьбу за освобождение стран Африки, поэтому является важным стратегическим партнером. Об этом заявил президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Россия - это традиционный и стратегический партнер Экваториальной Гвинеи и африканского континента. Нужно иметь в виду, что Россия внесла вклад и боролась за освобождение африканских государств, чтобы они достигли независимости. Эту борьбу не стоит забывать", - сказал он.

Президент напомнил, что по этой причине его страна всегда голосует против антироссийских инициатив в ООН. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичОбианг Нгема Мбасого, ТеодороРоссияЭкваториальная Гвинея
© Информационное агентство ТАСС
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