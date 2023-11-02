Экваториальная Гвинея связала открытие посольства РФ с укреплением безопасности в Африке

Президент республики Теодоро Обианг Нгема Мбасого поблагодарил правительство России за решение возобновить деятельность посольства в Малабо

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Открытие посольства России в Малабо укрепило бы безопасность в Гвинейском заливе и Центральной Африке. Об этом заявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

Он поблагодарил правительство России за решение возобновить деятельность посольства в Малабо. "Это очень важное решение, оно приведет к политическому развитию не только Экваториальной Гвинеи, но и Центральной Африки, поскольку она сталкивается с проблемами в области безопасности в Гвинейском заливе.

Он пояснил, что эта зона подвергается террористическим актам, финансируемым "врагами" Африки. "Я считаю, что Россия как ключевой партнер Африки должна следить за безопасностью африканских стран, чтобы они продолжали бороться со слабым уровнем развития", - подчеркнул президент.