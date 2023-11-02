Экваториальная Гвинея хотела бы принять третий саммит РФ - Африка

Теодоро Обианг Нгема Мбасого пригласил Владимира Путина посетить с визитом его страну

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Экваториальная Гвинея хотела бы принять третий саммит Россия - Африка и приглашает президента РФ Владимира Путина с визитом. Об этом заявил президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

"Я попросил моего друга, президента Владимира Путина дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит Россия-Африка, если он может состояться на африканском континенте", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Экваториальная Гвинея не подписывала договор Международного уголовного суда и отвергает желание других стран навязывать свою волю другим. "Мы не потерпим вмешательства других государств, поэтому мы выдвигаем свою кандидатуру на проведение конференции Россия - Африка… Я это сказал моему другу президенту Путину, он сможет принять участие лично и мы приглашаем его в Экваториальную Гвинею", - добавил он.