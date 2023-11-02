2 ноября, 14:39,
обновлено 2 ноября, 15:46

Экваториальная Гвинея хотела бы принять третий саммит РФ - Африка

© ТАСС/ Ruptly

Теодоро Обианг Нгема Мбасого пригласил Владимира Путина посетить с визитом его страну

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Экваториальная Гвинея хотела бы принять третий саммит Россия - Африка и приглашает президента РФ Владимира Путина с визитом. Об этом заявил президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

"Я попросил моего друга, президента Владимира Путина дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит Россия-Африка, если он может состояться на африканском континенте", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Экваториальная Гвинея не подписывала договор Международного уголовного суда и отвергает желание других стран навязывать свою волю другим. "Мы не потерпим вмешательства других государств, поэтому мы выдвигаем свою кандидатуру на проведение конференции Россия - Африка… Я это сказал моему другу президенту Путину, он сможет принять участие лично и мы приглашаем его в Экваториальную Гвинею", - добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичОбианг Нгема Мбасого, ТеодороРоссияЭкваториальная Гвинея
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация