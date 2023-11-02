2 ноября, 14:58
Палестино-израильский конфликт

Марокко выразило сожаление из-за неспособности влиятельных стран завершить ситуацию в Газе

Рабат разочарован бездействием международного сообщества и ООН, передает марокканский МИД

РАБАТ, 2 ноября. /ТАСС/. Марокко выражает сожаление по поводу бездействия международного сообщества, неспособности влиятельных стран положить конец "катастрофической ситуации" вокруг сектора Газа. Об этом говорится в коммюнике МИД Марокко.

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"Марокко выражает большую обеспокоенность и глубокое возмущение в связи с усилением военных действий и ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа, - отмечается в документе. - Марокко может лишь выразить сожаление и разочарование по поводу бездействия международного сообщества, неспособности Совета Безопасности ООН взять на себя ответственность и неспособности влиятельных стран положить конец этой катастрофической ситуации".

Марокканские власти и общественность традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта, в том числе ситуации вокруг судьбы Иерусалима. Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлены сохранение духовного и цивилизационного значения города, защита его роли как сосредоточия и распространителя ценностей толерантности и мира. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильМарокко
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