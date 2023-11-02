Kyodo: самолет японской армии вывез из Израиля 46 человек

По информации агентства, среди них 20 японцев, 15 южнокорейцев, 4 вьетнамца и житель Тайваня

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Самолет японской армии вывез из Израиля 46 человек, включая граждан Японии, Южной Кореи и Вьетнама. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японское правительство.

По его информации, среди эвакуированных были 20 японцев, 15 южнокорейцев, 4 вьетнамца и один житель Тайваня.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. По последним данным Министерства здравоохранения Палестины, число убитых в результате израильских атак в секторе Газа достигло почти 9 тыс., ранения получили свыше 22 тыс. человек.