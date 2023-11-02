WSJ: Блинкен обсуждает с арабскими странами формат управления Газой после конфликта

По сведениям источников, один из обсуждаемых сторонами вариантов предусматривает, что на протяжении некоторого периода, сроки которого не уточняются, за управление сектором Газа будут отвечать "многонациональные силы региона"

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместители ведут с коллегами в арабских странах переговоры о формате управления в секторе Газа после завершения Израилем "основных военных операций". Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, один из обсуждаемых сторонами вариантов предусматривает, что на протяжении некоторого периода, сроки которого не уточняются, за управление сектором Газа будут отвечать "многонациональные силы региона". Отмечается, что этот план будет обсуждаться во время предстоящего визита Блинкена в Иорданию.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты и Израиль обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских государств.