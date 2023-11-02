Сунак объявил об учреждении Института безопасности ИИ

Глава британского правительства также сообщил о выделении дополнительных $367 млн на осуществление новых программ в сфере искусственного интеллекта

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Исследовательский Институт безопасности искусственного интеллекта (ИИ) создан в Великобритании на базе учрежденной правительством в апреле целевой рабочей группы. Как объявил премьер-министр королевства Риши Сунак, среди главных задач нового центра будет развитие международного сотрудничества в сфере безопасного использования и развития новой технологии.

"Очень здорово видеть столько поддержки со стороны международных партнеров и занимающихся ИИ компаний, которые хотят работать вместе с целью гарантировать, что ИИ будет развиваться на благо всего человечества", - сказал Сунак после завершения двухдневного международного саммита по безопасному использованию ИИ.

По итогам саммита Австралия, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Сингапур, США, Франция, Южная Корея, Япония, Европейский союз, а также компании Amazon Web Services, Anthropic, Google, Google DeepMind, Inflection AI, Meta (признана в РФ экстремистской), Microsoft, Mistral AI и Open AI договорились о совместном тестировании новых моделей ИИ до и после их вывода на рынок. Они будут проверяться на предмет их безопасности для общества и ключевой национальной инфраструктуры, чтобы выработать общие правила регулирования ИИ и минимизировать риски, которые несет с собой новая технология. Такое тестирование будет осуществляться в том числе на базе нового британского института, в развитие которого ранее было вложено £100 млн ($122 млн по текущему курсу).

"До сих пор единственными, кто испытывал новые модели ИИ на безопасность, были сами компании, занимающиеся их разработкой. Нам не следует полагаться на то, что они сами выставят себе отметки за выполненное домашнее задание, и многие из них с этим согласны", - подчеркнул Сунак.

В Лондоне рассчитывают, что смогут задать международный стандарт тестирования ИИ на безопасность, что соответствует намерениям Великобритании, которая стремится стать мировым лидером в сфере развития и регулирования новой технологии. В среду Сунак также объявил о выделении дополнительных £200 млн ($367 млн) на осуществление новых программ в сфере ИИ, в частности создание двух суперкомпьютеров Isambard-AI и Dawn в Бристоле и Кембридже соответственно. Планируется, что они начнут работать летом следующего года и смогут эффективно анализировать работу различных ИИ-моделей, задейсвуя для этого тысячи специализированных чипов.

Международный саммит по безопасному использованию ИИ, в работе которого приняли участие около 100 именитых экспертов и высокопоставленных гостей, включая вице-президента США Камалу Харрис, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, владельца SpaceX, Tesla и социальной сети X (ранее Twitter) Илона Маска, планируется сделать ежегодным. Осенью 2024 года он должен будет состояться в Париже, однако до этого в Южной Корее в течение ближайших шести месяцев пройдет "подготовительный минисаммит" в виртуальном формате.