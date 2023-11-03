Президент Чили попросил Байдена снять санкции с Кубы

Габриэль Борич подчеркнул, что из-за них страдает не только правительство, но и все население страны

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Габриэль Борич на встрече с американским коллегой Джо Байденом в четверг призвал снять санкции с Кубы. Об этом говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

"Учитывая тяжелое положение, в котором находятся жители Кубы, крайне важно снять санкции с Кубы и исключить Кубу из списка государств - спонсоров терроризма", - приводятся в сообщении слова чилийского лидера после встречи.

Борич отметил, что понимает, что вопрос снятия эмбарго с Кубы вызывает дискуссии в США. "Однако мы должны понимать, что эти санкции бьют не только по правительству, они затрагивают все население. Когда страдают люди, это должно быть заботой всех нас", - добавил чилийский президент.

Ранее в четверг Генеральная Ассамблея ООН в 31-й раз приняла резолюцию с призывом к США прекратить действие торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы, действующего с 1962 года. В поддержку представленной Кубой резолюции проголосовали 187 стран, против выступили Израиль и США, воздержалась Украина.

США разорвали дипломатические связи с островным государством в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. 3 февраля 1962 года Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Борьба за его отмену входит в число приоритетов внешней политики Гаваны. По данным кубинских властей, эмбарго нанесло ущерб экономике острова в общей сложности на $159 млрд.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.