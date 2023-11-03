Reuters: США применяют разведывательные БПЛА для поиска заложников в Газе

По сведениям агентства​​​​​​, в списке без вести пропавших числятся 10 американских граждан

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. США применяют разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для поиска удерживаемых радикальным движением ХАМАС заложников в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters​​​​​​ со ссылкой на источники в американской администрации.

По их информации, поиски заложников с применением американских БПЛА продолжаются по меньшей мере неделю. В администрации США, по данным Reuters, полагают, что 10 американских граждан, числящихся пропавшими без вести после проникновения боевиков ХАМАС на территорию Израиля, могут быть в числе более чем 200 заложников, удерживаемых боевиками радикального палестинского движения.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что власти США выступают за обеспечение серии пауз в боевых действиях в зоне палестино-израильского конфликта. По его словам, это необходимо для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и продолжения работы над обеспечением безопасного вывоза людей, включая заложников.