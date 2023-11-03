ЕС призвал Россию и КНДР не обмениваться оружием и соблюдать резолюции ООН

По оценке Брюсселя, сообщения о расширении сотрудничества Москвы и Пхеньяна якобы свидетельствуют "об эффективности европейских запретительных мер против России"

БРЮССЕЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Евросоюз глубоко обеспокоен информацией о расширении военного сотрудничества России и КНДР и призывает их не обмениваться военной техникой или боеприпасами в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"ЕС решительно осуждает любые подобные поставки оружия. ЕС призывает КНДР и Россию воздерживаться от любого обмена военной техникой или боеприпасами и соблюдать последовательные резолюции Совета Безопасности ООН, включая резолюции 1718, 1874 и 2270, четко запрещающие любой экспорт или импорт оружия с участием КНДР", - отмечается в тексте.

По оценке Брюсселя, сообщения о расширении сотрудничества Москвы и Пхеньяна якобы свидетельствуют "об эффективности европейских запретительных мер против России".

В четверг с заявлением о намерении "предпринять ряд шагов", чтобы воспрепятствовать развитию военного сотрудничества между КНДР и Россией, выступили США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о якобы поставках оружия в РФ из КНДР. По его словам, "много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны, там нет никакой конкретики".

13 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что власти КНДР якобы направили более 1 тыс. контейнеров с "военной техникой и боеприпасами" российским вооруженным силам для применения в СВО на Украине. 2 ноября агентство Рёнхап привело утверждения неназванного представителя Вооруженных сил Республики Корея о том, что КНДР якобы передала России около 2 тыс. контейнеров, в которых могло быть различное вооружение вплоть до баллистических ракет малой дальности.