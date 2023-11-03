Лукашенко считает, что Украина не нужна никому, кроме Белоруссии и России

По словам белорусского президента, после обострения ситуации на Ближнем Востоке интерес к украинской проблематике на Западе резко снизился

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. США бросят Украину, как в свое время бросили Афганистан, потому что она нужна только России и Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с представителями трудового коллектива и строителями Белорусской АЭС.

"Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке интерес к украинской проблематике на Западе резко снизился. "Я же предупреждал, когда война (конфликт на Украине - прим. ТАСС) началась, [президенту Украины Владимиру] Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-то какая-то заварушка, про тебя забудут". И что происходит? Украина отходит на задний план", - сказал белорусский президент.

"Головой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру, - подчеркнул Лукашенко, напомнив про то, как США фактически бросили Афганистан. - Кинули и уехали. Точно так будет и здесь (на Украине - прим. ТАСС)". По словам белорусского президента, США "это 100 лет не надо", политика Вашингтона сводится к тому, чтобы "заварить чего-то и в этой мутной воде" было легче реализовать свои цели.

"Поэтому этот регион (Украина - прим. ТАСС) - наш регион. В том смысле, что мы вместе будем", - заявил Лукашенко, выразив уверенность в том, что рано или поздно "Европа приползет к нам, к России". "Потому что Европу сегодня на части рвут американцы как хотят. А она не может сопротивляться, потому что у нее все на рынке Америки завязано - кредиты, собственность и прочее", - сказал белорусский президент.

Он обратил внимание на то, что западные политики не думают о народе и нацелены только на получение личной выгоды. "Они же не думают о народе. Отсидел срок, два, пошел, украл чего-то, в карман положил и уехал куда-то. Точно так, говорят, и Зеленский готовится куда-то смотаться", - сказал Лукашенко.