Минск с сентября зафиксировал пять инцидентов с польскими воздушными судами на границе

Эти инциденты можно охарактеризовать как "на грани", заявили в Минобороны Белоруссии

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Белоруссия с начала сентября зафиксировала пять инцидентов, связанных с нарушением границы воздушными судами со стороны Польши. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко.

"2 ноября 2023 года польский легкомоторный самолет в процессе патрулирования неоднократно пересек госграницу Республики Беларусь на глубину до 200 м. С начала сентября Польша совершила пять подобных инцидентов, которые можно охарактеризовать как "на грани", - написал он на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского, которому был заявлен решительный протест в связи с произошедшим 2 ноября нарушением белорусской границы воздушным судном с польской стороны. В Минске потребовали от Варшавы проведения тщательного расследования инцидента и принятия действенных мер по исключению подобных случаев в будущем, а также решительно указали на принципиальную недопустимость халатного отношения к выполнению полетов в приграничной зоне.

28 сентября Минск уже заявлял протест Варшаве в связи с нарушением воздушной границы, когда польский вертолет дважды залетал на белорусскую территорию. Комментируя произошедшее 1 сентября нарушение границы польским вертолетом, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что Минск не расценивает его как провокацию и считает следствием низкого уровня подготовки польских летчиков.