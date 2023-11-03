Президент Молдавии призвала поддержать на местных выборах проевропейских кандидатов

Голосование состоится 5 ноября

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду призвала жителей страны голосовать на всеобщих выборах в местные органы власти 5 ноября за кандидатов, которые поддерживают политику правительства по интеграции в Евросоюз. С таким обращением она выступила на общественном телеканале "Молдова - 1".

"У нас есть шанс стать членом ЕС - благодаря вашим голосам. <…> Это наша общая миссия - и президента, и парламента, и правительства, и мэров и членов местных советов, и всех граждан. С тем, чтобы будущие дети Молдавии жили в европейской стране", - сказала президент. Она заверила, что у действующей власти есть конкретные планы развития населенных пунктов и возможность привлечь внешнее финансирование.

В оппозиции глава республики видит угрозу этой программе, обвинив ее в получении незаконного финансирования из России. "На этих местных выборах прокремлевские силы, поддерживающие войну, будут изо всех сил стараться заблокировать наш европейский путь. С помощью грязных денег, с помощью партий, финансируемых Кремлем, замаскированных под проевропейские партии, путем незаконного подкупа голосов они в очередной раз будут пытаться подчинить Молдову иностранным интересам", - сказала Санду.

Как отмечают наблюдатели, эта избирательная кампания характеризовалась жесткими методами борьбы власти с оппозицией. Летом этого года в незаконном финансировании была обвинена и признана незаконной партия "Шор", которая выступала организатором массовых акций протеста оппозиции. После ее ликвидации в Молдавии появилась партия "Шанс", которой выразили поддержку лидеры партии "Шор". Сегодня Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии аннулировала регистрации всех кандидатов этой партии, обвинив объединение в связях с Россией, подкупе избирателей и угрозе национальной безопасности.

В Молдавии летом 2022 года начались массовые акции протеста оппозиции, которая требует отставки президента страны и досрочных выборов в парламент. Власти обвиняют в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни, стремительным ростом цен, подвергают критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, а также рост военных расходов.

В этой ситуации Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий сотрудникам правоохранительных органов. В стране был введен режим ЧП, приостановлено вещание двенадцати молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, были заблокированы свыше полусотни сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, партии "Шор" и ряда других.