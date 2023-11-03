В Эсватини назначили нового главу правительства

Этот пост занял Ммемо Дламини

ПРЕТОРИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Король Эсватини Мсвати III назначил новым главой правительства Рассела Ммемо Дламини. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства этой африканской страны в соцсети X (ранее Twitter).

"Его Величество король Мсвати III назначил Рассела Ммемо Дламини премьер-министром Королевства Эсватини на период 2023-2028 годов", - отмечается в тексте. Назначение состоялось после прошедших в Эсватини 29 сентября парламентских выборов.

Дламини ранее занимал пост генерального директора Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Королевство Эсватини является конституционной монархией. Королю принадлежит законодательная и исполнительная власть, монарх назначает премьер-министра, членов правительства, судей и государственных служащих.

До весны 2018 года королевство называлось Свазиленд. Оно располагается на юге Африки на площади 17 тыс. кв. км и по размерам находится на 153-м месте среди всех государств мира. Страна граничит с ЮАР и Мозамбиком, не имея выхода к морю. Население королевства достигает 1,17 млн человек.