Экс-командующий ССО ВСУ сообщил, что Зеленский уволил его, не посоветовавшись с Залужным

По словам Виктора Хоренко, он узнал о своей отставке из средств массовой информации

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший командующий Силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Хоренко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский снял его с поста без положенного в таком случае представления со стороны главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Причины лично не знаю. Скажу так, узнал об этом из средств массовой информации. Общался с главнокомандующим [Залужным], который также объяснить мне этого не смог, - сказал он в интервью изданию "Украинская правда". - Главком [Залужный] должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло".

По словам Хоренко, он сказал Залужному, что не в курсе ситуации вокруг своего увольнения. Офицер также признался, что не знает, как сложится его дальнейшая судьба в качестве военного. На вопрос, пытался ли Хоренко связаться с офисом президента для прояснения ситуации, тот отметил, что не имеет доступа к офису Зеленского. "Лица, ответственные за коммуникацию с Вооруженными силами, силами обороны, мне в настоящее время такой информации не дали", - указал он.

Как рассказал Хоренко, у Залужного нет к нему вопросов или претензий касаемо выполнения боевых задач. При этом бывший командующий ССО отказался отвечать на вопрос, был ли у него какой-то конфликт с офисом президента или с кем-то из командования ВСУ. "Пусть определенные лица дадут на это ответ", - сказал Хоренко.

Сегодня Зеленский уволил Хоренко с должности командующего ССО, которую тот занимал с июля 2022 года, и назначил Сергея Лупанчука на его место. Позднее в вечернем видеообращении президент сообщил, что Хоренко будет выполнять специальные задания в составе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ранее Залужный в интервью британскому журналу The Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. Как пишет украинское издание "Страна", высказывания главкома породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру в президенты страны. По оценке издания, подобное развитие событий поставило бы под вопрос победу Зеленского на выборах.