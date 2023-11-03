В ООН сообщили об опасности для жизни новорожденных в секторе Газа

В организации подчеркнули, что женщины, находящиеся на территории анклава, вынуждены рожать на улицах среди руин

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Жизни младенцев в секторе Газа висят на волоске, а женщины вынуждены рожать на улицах среди руин. Об этом говорится в совместном заявлении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН и Фонда ООН в области народонаселения.

"В отсутствие доступа к соответствующей медицинской помощи ожидается рост материнской смертности. <...> Жизни новорожденных также висят на волоске. Если в больницах закончится топливо, под угрозой окажутся жизни примерно 130 недоношенных детей, которые нуждаются в неонатальной и реанимационной помощи", - указали в ООН.

"В Газе около 50 тыс. беременных женщин, каждый день более 180 из них рожают. 15% из них, вероятно, столкнутся с осложнениями при беременности или родах, и им потребуется дополнительная медицинская помощь. <...> В условиях, когда закрыты 14 больниц и 45 центров первичного медико-санитарного обслуживания, некоторые женщины вынуждены рожать в укрытиях, у себя дома, на улицах посреди обломков или в переполненных центрах здравоохранения, в которых ухудшается санитарная ситуация, повышается риск инфекционных заболеваний и медицинских осложнений", - следует из документа.

ООН неоднократно предупреждала, что ее медицинские учреждения в палестинском анклаве работают на пределе возможностей, и без поставок топлива могут быть вынуждены прекратить помогать населению сектора Газа в ближайшее время.