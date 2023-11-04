Reuters: представитель КНР принимал участие в высокоуровневых мероприятиях саммита по ИИ

Заместитель министра науки и технологий Китая У Чжаохуэй не был заявлен среди участников второго дня мероприятия и не запечатлен на общих фотографиях

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра науки и технологий КНР У Чжаохуэй, представлявший Пекин на международном саммите по безопасному использованию искусственного интеллекта (ИИ), присутствовал на высокоуровневых мероприятиях второго дня саммита, хотя и не был упомянут среди участников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на китайское министерство.

"За комментариями по поводу формата и итогов встречи обращайтесь, пожалуйста, в профильное британское ведомство", - сказали в пресс-службе Министерства науки и технологий КНР в ответ на просьбу уточнить, почему У Чжаохуэй не был заявлен среди участников второго дня саммита и не был запечатлен на общих фотографиях.

Программа второго дня включала круглые столы с участием министров и глав правительств группы "государств-единомышленников", достигших договоренности о совместном тестировании новых моделей ИИ на предмет их безопасности для общества и ключевой национальной инфраструктуры. Соответствующее заявление было принято Австралией, Великобританией, Германией, Италией, Канадой, Сингапуром, США, Францией, Южной Кореей, Японией и ЕС. Китай не присоединился к ним, однако был среди 28 стран, подписавших декларацию Блетчли по итогам первого дня саммита. В ней представители КНР, США, ЕС, стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки приветствовали международные усилия по изучению создаваемых ИИ рисков, призвав к безопасной и ответственной разработке и внедрению технологий, использующих искусственный интеллект.

В преддверии саммита в британских СМИ обсуждались предложения не приглашать представителей китайской стороны из-за опасений британских спецслужб, что среди пекинских делегатов будут сотрудники или информаторы разведслужб КНР. Упоминалась также возможность ограничить участие представителей Китая только первым днем международного форума.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее ушел от ответа на вопрос о том, участвовал ли Китай в дискуссиях второго дня встречи, однако его заместитель Оливер Дауден в беседе с агентством Bloomberg пояснил, что Китай мог быть "неподходящим участником" некоторых из круглых столов, на которых присутствовали представители государств, объединенных общими ценностями.

По итогам саммита Сунак и владелец Tesla Илон Маск отметили важность участия Китая в дискуссиях о будущем технологии ИИ. "Были те, кто говорил, что нам даже не стоит приглашать Китай, а другие утверждали, что мы никогда ни о чем с ним не договоримся. И те, и другие оказались неправы", - заявил 2 ноября журналистам глава британского правительства.