Обозреватель ЦТАК Ким Мён Чхор отметил, что контрнаступление ВСУ не показало никаких результатов

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Ситуация на Украине, поддержку которой оказывают США, "опорожняет казну" Вашингтона, вливающего из-за своей "безрассудной политики расширения НАТО на Восток" деньги "в бездонную бочку". Такую точку зрения высказал обозреватель Ким Мён Чхор в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентство Кореи.

"Ситуация на Украине, которая опорожняет казну США, является неизбежным результатом безрассудных происков нынешней американской администрации по укреплению союзных отношений", - отметил он, комментируя недавнюю статью советника по национальной безопасности США Джейка Салливана в журнале Foreign Affairs о достижениях американской дипломатии.

Он отметил, что на США лежит ответственность за сложившуюся на Украине ситуацию "из-за безрассудной политики по расширению НАТО на Восток". В нее США "вкладывают астрономические денежные средства", но "это было бессмысленным выбором, подобным наливанию воды в бездонную бочку", отмечается в материале. В частности, отметил автор, контрнаступление ВСУ не показало результатов, а поставки оружия Украине продемонстрировали "плачевное положение военной промышленности США".

В этих условиях, по мнению обозревателя, ближневосточная дипломатия США, "цепляющихся за одностороннюю политику" поддержки Израиля и пытавшихся создать "региональный альянс, нацеленный на самостоятельные антиамериканские страны, включая Иран", привели к "вооруженному столкновению", которое "поставило их в еще более тяжелое положение".

Укрепление же "трехстороннего военного альянса США, Японии и южнокорейских марионеток" является фактором, который "может привести ситуацию на Корейском полуострове к неконтролируемому положению", пишет автор статьи. "Имеет основания предположение международного сообщества, что в случае обострения ситуации на Корейском полуострове вслед за Украиной и Средним Востоком США возьмут на себя непосильное бремя", - добавил он.

По словам обозревателя, раскритиковавшего статью Салливана, "статус США определяет не один человек, а общественное мнение всего мира". А мир, по его словам, видит в США "империю зла, терпящую провал как внутри страны, так и за ее пределами".