Bild: глава МИД Хорватии пытался поцеловать Бербок на саммите ЕС

Гордан Радман уже извинился перед главой МИД ФРГ, пишет газета

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Радман в четверг на саммите министров Евросоюза в Берлине попытался поцеловать главу МИД ФРГ Анналену Бербок. Об этом сообщает газета Bild.

Радман сначала взял свою немецкую коллегу за руку, а позже сделал движение, как будто хотел поцеловать Бербок в губы, пишет издание со ссылкой на распространенную фотографию с саммита. Однако глава МИД ФРГ быстро увернулась.

Как утверждает Bild, на самом деле этот инцидент произошел из-за того, что министр иностранных дел Хорватии опоздал на фотосессию. Таким образом Радман хотел поприветствовать свою коллегу, потому что к этому времени все министры уже друг с другом поздоровались. Отмечается, что он уже принес свои извинения Бербок.