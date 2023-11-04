Законодатель США считает, что Байден поддержал геноцид палестинского народа

Рашида Тлаиб добавила, что американский народ не поддерживает решения президента Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб (американка палестинского происхождения, демократ от штата Мичиган) считает, что президент страны Джо Байден поддержал геноцид палестинского народа. Видеозапись соответствующего содержания она разместила в социальной сети X (ранее Twitter).

На кадрах видеозаписи демонстрируются протесты в поддержку Палестины и прекращения огня, проходящие в разных городах США. "Джо Байден поддержал геноцид палестинского народа", - гласит надпись в конце видео.

"Господин президент, американцы не поддерживают вас в этом", - заявила Тлаиб. При этом она подчеркнула, что в 2024 году, когда в США пройдут президентские выборы, население "не забудет" о поддержке Израиля со стороны администрации Байдена.

Портал Axios ранее сообщил со ссылкой на источники, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что администрация Байдена подвергается все большему давлению как внутри страны, так и на международной арене из-за поддержки еврейского государства.

Ранее в пятницу лидер "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла заявил, что власти США препятствуют установлению режима прекращения огня в секторе Газа.