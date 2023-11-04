СМИ: Блинкен полагает, что гуманитарные паузы в Газе снизят давление на США

При этом источники портала Axios в израильском руководстве "не считают, что что-либо переменится в ближайшие дни"

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что введение гуманитарных пауз даст руководству страны больше времени на проведение наземной операции в секторе Газа и позволит снизить давление на администрацию президента США Джо Байдена. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники.

Как пишет портал, Блинкен в ходе визита в Израиль заявил Нетаньяху, что администрация президента США Джо Байдена "подвергается все большему давлению как внутри страны, так и на международной арене" из-за поддержки еврейского государства. При этом он отметил, что введение гуманитарных пауз "поможет снизить давление на США".

По данным Axios, госсекретарь США отметил, что понимает, что израильская операция в секторе Газа "продлится дольше нескольких дней". При этом он подчеркнул, что "ввиду давления, оказываемого на администрацию США, гуманитарные паузы позволят Израилю выиграть больше времени на проведение наземной операции". При этом источники портала в израильском руководстве отмечают, что несмотря на то, что обсуждение вопроса введения гуманитарных пауз продолжится, они "не считают, что что-либо переменится в ближайшие дни".

На пресс-конференции в Тель-Авиве в пятницу Блинкен заявил, что обсудил с израильскими властями вопросы введения в секторе Газа гуманитарных пауз. Он подчеркнул, что вашингтонская администрация рассматривает их введение "как способ дальнейшего облегчения доставки [гуманитарной] помощи, <...>, создания более благоприятных условий для освобождения заложников".