В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк анонсировал выступление Урсулы фон дер Ляйен в украинском парламенте

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, ожидается ее выступление в украинском парламенте.

В Киеве ожидают получить от главы ЕС "позитивный сигнал" о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. В пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступил с утверждением, что глава Еврокомиссии прибудет в Киев с "позитивными для Украины новостями" относительно начала переговоров о вступлении в ЕС.

В то же время издание "Страна" со ссылкой на источник в правительстве Украины сообщило, что заявлений о начале переговоров о вступлении страны в ЕС во время поездки сделано не будет. По сведениям источника издания, о переговорах про вступление Украины в ЕС пока говорить слишком рано - сначала должна быть получена позитивная оценка выполнения рекомендаций, что может произойти на следующей неделе.

1 ноября европейская версия газеты Politico сообщила со ссылкой на источники, что Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Евросоюз, однако Киеву не стоит ожидать, что они пройдут в ускоренном режиме. Издание также обратило внимание на попавшее в его распоряжение обращение министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок к главам внешнеполитических ведомств стран сообщества и государств-кандидатов на вступление, где отмечается, что ни одна заявка на вступление в ЕС "не может быть рассмотрена в ускоренном режиме". Politico пишет, что данное предостережение "служит опровержением" слов главы Евросовета Шарля Мишеля, который призвал сообщество принять Украину в его состав до 2030 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.