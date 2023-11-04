В офисе Зеленского сообщили, что командующего ССО уволили по представлению главы МО

По словам заместителя главы офиса президента Романа Машовца, согласно закону о национальной безопасности, командующие видами и родами войск ВСУ назначаются на должность и увольняются президентом по представлению министра обороны

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Командующий Силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Хоренко был уволен по представлению министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Роман Машовец изданию LIGA.net, комментируя заявление Хоренко о том, что президент снял его с поста без положенного в таком случае представления со стороны главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По словам Машовца, согласно закону о национальной безопасности, командующие видами и родами войск ВСУ назначаются на должность и увольняются президентом по представлению министра обороны. "Такое представление было получено офисом президента согласно действующему законодательству", - цитирует издание чиновника.

3 ноября президент Владимир Зеленский уволил Хоренко с должности командующего ССО, которую тот занимал с июля 2022 года, и назначил Сергея Лупанчука на его место. Позднее в вечернем видеообращении президент сообщил, что Хоренко будет выполнять специальные задания в составе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сам Хоренко сообщил, что узнал о своем увольнении из СМИ и ничего не знает о причинах такого решения. По его словам, у Залужного претензий к нему не было и главком сам оказался не в курсе произошедшего. При этом бывший командующий ССО ушел от четкого ответа на вопрос, не было ли у него конфликта с офисом президента или с кем-то из командования ВСУ.

Ранее в офисе президента Зеленского вызвало большое раздражение интервью Залужного британскому журналу The Economist, в котором главнокомандующий признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента заявили, в частности, что высказывания Залужного вызвали панику у руководства стран Запада, и жестко раскритиковали все интервью. Как пишет издание "Страна", заявления главкома породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру в президенты страны. По оценке издания, подобное развитие событий поставило бы под вопрос победу Зеленского на выборах.