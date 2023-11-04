На юге Израиля в долине Арава прозвучали сирены воздушной тревоги

Подробности последуют, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население о возможной атаке, прозвучали в районе долины Арава, расположенной на самом юге Израиля на границе с Иорданией. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в районе [долины] Арава на юге Израиля. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

Ранее в течение дня военные информировали о срабатывании сирен в населенных пунктах, непосредственно прилегающих к территории сектора Газа. Один раз воздушная тревога была объявлена в крупном приморском городе Ашдод на юге Израиля.