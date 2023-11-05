Глава МВД Уругвая подал в отставку из-за скандала с выдачей паспорта наркоторговцу

Замминистра Гильермо Масьель и помощник президента Роберто Лафлуф также подали в отставку, сообщил глава государства Луис Лакалье Поу

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 ноября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Уругвая Луис Эбер подал в отставку вслед за главой МИД из-за скандала вокруг выдачи паспорта уругвайскому наркоторговцу Себастьяну Марсету. Об этом сообщил в субботу президент страны Луис Лакалье Поу.

"Сегодня министр Луис Альберто Эбер, замминистра Гильермо Масьель и [помощник президента] Роберто Лафлуф <...> подали в отставку. Я принял заявления у всех трех", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на канале администрации президента в YouTube.

Глава государства заявил, что по закону Марсету полагался новый паспорт, несмотря на его преступную деятельность. "Если будет открыто дело, я уверен, что они [подавшие в отставку чиновники] смогут защитить себя и свою честь в суде", - сказал Поу.

Он также объявил, что новым главой МИД вместо подавшего в отставку Франсиско Бустильо станет министр промышленности Омар Паганини, его место займет Элиса Фасио. МВД возглавит Николас Мартинелли.

Бустильо подал в отставку 1 ноября после того, как были обнародованы аудиозаписи его разговора с бывшей заместительницей Каролиной Аче, в ходе которого он, предположительно, предлагает ей избавиться от смартфона, чтобы его не использовали в качестве улики в расследовании обстоятельств выдачи паспорта Марсету.

В сентябре 2021 года Марсет был задержан в ОАЭ с поддельным паспортом Парагвая. Пока он был в тюрьме, его родственники с поддержкой адвоката обратились в консульство Уругвае в Дубае с просьбой о срочной выдаче паспорта. После проверок документ был выдан. Марсета выпустили из тюрьмы, и он покинул ОАЭ. Позднее он был объявлен в международный розыск и до сих пор находится в бегах.