5 ноября, 05:35
Палестино-израильский конфликт

Чад отозвал временного поверенного в Израиле для консультаций

Согласно заявлению МИД страны, государство осуждает гибель ни в чем не повинных мирных жителей в палестино-израильском конфликте и призывает к прекращению огня

ПРЕТОРИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Чад отзывает временного поверенного в делах в Израиле для консультаций из-за конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил в субботу портал Alwihda Info со ссылкой на МИД страны.

"Чад осуждает гибель ни в чем не повинных мирных жителей и призывает к прекращению огня, ведущему к прочному решению палестинского вопроса. Вследствие этого было принято решение отозвать временного поверенного в Израиле для консультаций", - говорится в заявлении министерства.

Ранее своих послов в Израиле отозвали Бахрейн, Иордания, Колумбия, Турция, Чили, а Боливия прекратила дипломатические отношения с Тель-Авивом. 

Теги:
ЧадПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация