У берегов Сардинии обнаружили до 50 тыс. древних монет

По информации Минкульта Италии, датируемые 324 - 340 годами н.э. монеты находятся в хорошем состоянии

РИМ, 5 ноября. /ТАСС/. Крупную партию бронзовых монет обнаружили в море у северо-западного побережья острова Сардинии. Как говорится на сайте Минкульта Италии, по предварительным оценкам, там находится от 30 до 50 тыс. экземпляров.

Они относятся к IV веку н.э. Кроме того, среди обнаруженных артефактов - амфоры африканского и восточного происхождения.

Специалисты констатировали, что монеты, датируемые 324 - 340 годами н.э., находятся в хорошем состоянии. Их подробное изучение продолжится, но уже установлено, что они не выходят за пределы периода правления Константина Великого (274 - 337). Нынешнее - самое крупное обнаружение такого рода с момента находки более 20 тыс. монет в Великобритании в 2013 году, говорят в министерстве. "Сокровище, найденное в водах Арцакены, представляет собой одно из самых важных нумизматических находок за последние годы и еще раз подчеркивает богатство и важность археологического наследия, которое хранит до сих пор дно наших морей, представлявших важные торговые пути", - говорится на сайте.

Примечательно, что первым подводный клад заметил мужчина, совершавший погружения в этом районе. Потом к подъему артефактов были привлечены специальные подразделения карабинеров, а также специалисты подводной археологии.

Самое ценное археологическое открытие, сделанное частным лицом, произошло в 1972 году. Тогда водолаз-любитель из Рима близ Риаче (южная область Калабрия) заметил торчавшую из песчаного дна руку. Он решил, что это был утопленник. На самом деле на поверхность были подняты две античные статуи, известные как "Воины из Риаче". Они датируются серединой V века до н.э. и являются сейчас объектами национального достояния. Они считаются лучшими из сохранившихся образцов древнегреческой скульптуры. Их изучение в контексте деликатных операций по реставрации и поддержанию продолжается, и ученые выясняют все новые подробности их истории.