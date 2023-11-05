5 ноября, 10:58

В Литве начались учения бригадного уровня с участием подразделений трех стран НАТО

Они продлятся до 19 ноября

ВИЛЬНЮС, 5 ноября. /ТАСС/. Учения бригадного уровня Stiprus grifonas ("Сильный грифон") с участием подразделений трех стран - партнеров Вильнюса по НАТО начались в Литве. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"В учениях, которые продлятся до 19 ноября, задействован личный состав мотопехотной бригады "Жемайтия", подразделения быстрого реагирования, ВМС, представители добровольческих военизированных структур, интегрированных в систему Минобороны, инженерный батальон имени Юозаса Виткуса, батальон ПВО, военная полиция, военные медики, подразделения армий Польши, Португалии, США", - говорится в сообщении.

Всего в маневрах, которые проходят на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде, принимают участие более 2,2 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной техники, в том числе танки Abrams, бронетранспортеры M113, боевые машины пехоты Bradley и Rosomak.

Задачей учений, согласно сообщению командования, является отработка оборонительных и наступательных операций во взаимодействии с дополнительными подразделениями союзников по НАТО. 

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