ЦИК Молдавии сообщил о преодолении необходимого порога явки на местных выборах

По данным на 15:30 мск, в голосовании приняли участие 28% избирателей

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Явка избирателей на всеобщих выборах в местные органы власти в Молдавии почти во всех населенных пунктах превысила порог в 25%, необходимый для признания голосования состоявшимся. Об этом свидетельствуют обновляемые в реальном времени данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В целом по Молдавии к 14:30 (15:30 мск) в голосовании приняли участие 28% избирателей. В Кишиневе порог в 25% также был преодолен.

В ходе голосования жителям Молдавии предстоит избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также 11 058 членов местных советов. За голосованием следят около 400 иностранных наблюдателей, среди которых представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Европейского парламента, а также дипломаты нескольких стран. Представителям РФ в наблюдении за выборами отказали.

В ходе избирательной кампании в стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и других. Накануне дня тишины Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс". Это решение подвергла жесткой критике оппозиция, которая обвинила в давлении контролирующую правительство проевропейскую Партию действия и солидарности.