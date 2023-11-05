Блинкен обсудил с руководством Ирака защиту военных США в регионе от атак

Госсекретарь США отметил, что в Соединенных Штатах не хотят конфликта с Ираном

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Ирак и обсудил с руководством этой страны меры, которое оно намерено принять для защиты американских сил в регионе. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции в Багдаде, трансляцию вела телекомпания CNN.

"Кроме того, у меня была очень хорошая, продуктивная, откровенная встреча с премьер-министром [Ирака Мухаммедом] ас-Судани. Я уделил на ней ключевое внимание двум темам. Первая состояла в том, чтобы подтвердить нашу приверженность партнерству с Ираком", - сказал госсекретарь, отметив, что стороны обсудили "достигнутый прогресс". "В то же время было очень важно послать следующий очень четкий сигнал всем, кто может попытаться воспользоваться конфликтом в Газе, чтобы угрожать нашим военным здесь [в Ираке] или где-либо в регионе: не делайте этого, - добавил Блинкен. - Я очень ясно дал понять, что атаки, угрозы со стороны связанных с Ираном отрядов совершенно неприемлемы. И мы предпримем все возможные шаги для защиты наших людей. Мы не хотим конфликта с Ираном, мы дали это понять очень ясно, но мы сделаем все необходимое для защиты нашего личного состава - военных и гражданских лиц".

"Премьер-министр ас-Судани очень четко дал понять, что осуждает атаки на наших людей, угрозы в отношении них, что он намерен сделать все необходимое, чтобы этого не повторилось", - подчеркнул Блинкен. "Мы очень упорно работаем над тем, чтобы не было эскалации конфликта в Газе, чтобы он не распространился на другие места", - продолжил он.

Как напомнил госсекретарь, премьер Ирака ранее заявил о необходимости прекращения ударов по американским силам в регионе. "Кроме того, он работает со своими службами безопасности, чтобы принять необходимые меры по борьбе с этими атаками и попытаться их предотвратить. Мы обсудили это, но я не могу вдаваться в подробности", - добавил Блинкен. "Это вопрос суверенитета Ирака. Ни одна страна не хочет насильственных действий со стороны вооруженных отрядов. Это, безусловно, противоречит интересам Ирака, его суверенитету и нашим интересам. Так что, думаю, наша общая цель, наше общее стремление состоит в том, чтобы попытаться не допустить таких атак", - полагает госсекретарь.

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, военные объекты США в Ираке и Сирии подверглись 28 атакам с 17 октября. Министр обороны Ллойд Остин потребовал прекращения этих ударов, совершаемых, по его мнению, при поддержке Ирана.