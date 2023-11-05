5 ноября, 19:01
Военная операция на Украине

Зеленский подтвердил удар по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ в Запорожской области

При этом президент Украины не сообщил о потерях, которые понесла бригада

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что по военнослужащим 128-й горно-штурмовой бригады ВС Украины (ВСУ) в Запорожской области был нанесен удар.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"По <...> удару по воинам 128-й горно-штурмовой бригады, который произошел в Запорожской области. <...> Министр обороны [Украины Рустем] Умеров доложил мне о мерах, которые были приняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал. По факту <...> было зарегистрировано также уголовное производство. Продолжается соответствующее расследование", - сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале.

При этом Зеленский не сообщил о потерях, которые понесла бригада в результате удара.

Ранее в различных Telegram-каналах сообщалось об ударе по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ, а также распространялось видео, предположительно, этого удара. На официальном уровне украинские власти не сообщали о потерях, однако бывший глава Запорожской областной госадминистрации, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко написал в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что 28 военнослужащих погибли, 53 получили ранения. По данным телеграм-каналов, удар был нанесен во время торжественного построения военнослужащих в селе в относительной близости к линии боевого соприкосновения. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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