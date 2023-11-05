ЦИК Молдавии заявил, что выборы в местные органы власти прошли без существенных нарушений

За полчаса до завершения голосования явка в республике составила 41%

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Всеобщие выборы в местные органы власти в Молдавии прошли без существенных нарушений, к 21:00 по местному времени (22:00 мск) в стране закрылись избирательные участники. Тем не менее несколько участковых избирательных бюро может принять решение о продлении процесса голосования еще на два часа, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анжела Караман.

"Избирательный процесс проходит в нормальной обстановке", - отметила председатель ЦИК. Она проинформировала, что генеральный комиссариат полиции уведомил комиссию примерно о 200 нарушениях в течение дня. Примерно треть из них связаны со случаями незаконной агитации, еще четверть касается подвоза избирателей к участкам. Полиция также сообщила о подозрении в подкупе избирателей в 11 случаях.

За полчаса до завершения голосования явка в Молдавии составила 41%, в Кишиневе - 40%, во втором по величине городе Бельцы - 38%. При этом порог для признания выборов состоявшимися установлен здесь на уровне 25%.

День голосования

Представители правящей в стране проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) не сигнализировали о нарушениях. В воскресенье первые лица страны призывали избирателей голосовать за проевропейских кандидатов. Ранее президент Молдавии Майя Санду прямо заявила, что населенные пункты, жители которых не поддержат таких политиков на выборах, не получат обещанное со стороны ЕС финансирование на модернизацию инфраструктуры.

Оппозиция почти консолидировано призывала голосовать против ПДС. Ее лидеры заявили, что это голосование не соответствует принципам демократии и свободы выбора. В период избирательной кампании в стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, было заблокировано свыше 50 сайтов. Они были обвинены в угрозе национальной безопасности.

Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и ряда других. Накануне дня тишины комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии аннулировала регистрацию кандидатов одной из крупнейших в оппозиции партии "Шанс". Ранее в субботу партия "Шанс" обратилась в районный суд Кишинева, чтобы оспорить это решение. Однако в воскресенье дело было передано в Апелляционную палату Кишинева, от которой руководство партии "Шанс" не дождалось реакции. В этой ситуации оппозиция обратилась в Генеральную прокуратуру.

Как отмечают наблюдатели, этим ПДС намерена подтвердить свою легитимность, а также таких непопулярных решений, как сохранение режима чрезвычайного положения в стране, милитаризацию и конфронтацию с Москвой, последствиями которой стали рекордная инфляция, увеличение внешнего долга и падение уровня жизни.

ЦИК планирует представить первые предварительные результаты уже через час после закрытия избирательных участков.