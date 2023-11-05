Зеленский пять раз просил помощи с английским во время интервью американскому ТВ

В частности, президент Украины спрашивал у своего окружения, как перевести слова "страшные", "справедливо", "пояснить"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, который намерен сделать английский язык обязательным для госслужащих и военных, пять раз просил помощников перевести ему слова во время интервью телекомпании NBC.

В воскресенье телекомпания опубликовала запись интервью с украинским президентом, которая длится чуть менее 44 минут. В течение этого времени Зеленский говорил то на украинском, то на английском. Не менее пяти раз он спонтанно менял язык посреди своего ответа.

Чтобы выразить свою мысль, Зеленский пять раз просил помощников подсказать, как будет то или иное слово на английском. Так, например, президент говорил, что Украине не нужны от партнеров в подарок системы противовоздушной обороны, которые в дефиците по всему миру, Киев готов их совместно производить и арендовать. Однако ему пришлось спросить у своего окружения, которое оставалось за кадром, как сказать "подарки". Затем украинский президент спрашивал, как будут на английском слова "страшные", "справедливо", "пояснить", а также уточнял, правильно ли назвал термин ВВП.

Еще 28 июня Зеленский лично внес в парламент законопроект, который официально определит статус английского в стране как языка международного общения. Согласно одной из статей, знание английского языка станет обязательным требованием для всех госслужащих. Документом предусмотрено, что с сентября 2026 года английский язык станет обязательным для дошкольников. Кроме того, в соответствии с инициативой к 2027 году иностранные фильмы на английском языке будут показывать в кинотеатрах с украинскими субтитрами вместо дублированного перевода.

Принятие закона может вызвать определенные сложности, ведь многие чиновники до сих пор не владеют в совершенстве украинским, который является государственным языком. При этом в тексте законопроекта сразу оговаривается, что при мобилизации или объявлении военного положения требование о владении английским языком для военных и полицейских не действует. Впоследствии на сайте Зеленского был зарегистрирован целый ряд петиций против законопроекта.

Однако к ноябрю украинское правительство подготовило программу по популяризации английского языка. Представляя ее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что порядка 50% жителей Украины "совсем не владеют" английским языком. Он отдельно отметил, что украинские чиновники должны владеть английским языком не хуже, чем чиновники в ЕС, куда Украина стремится годами.