Оппозиция лидирует на местных выборах в Молдавии

В Кишиневе лидирует действующий мэр Иван Чебан с результатом в 54% голосов, на втором месте - кандидат от правящей Партии действия и солидарности Лилиан Карп - 25%

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Кандидаты от оппозиции на должности мэров городов и муниципальных советников лидируют в большинстве населенных пунктов Молдавии. Об этом свидетельствуют предварительные данные, которые поступают с мест в электронную систему Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В Кишиневе лидирует действующий мэр Иван Чебан с результатом в 54% голосов, на втором месте - кандидат от правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Лилиан Карп (25%). Для победы в первом туре кандидатам на пост мэра необходимо получить более 50% голосов. В противном случае проводится второй тур. Учрежденная Чебаном партия получает 35% в столичном муниципальном совете, 26% набирает ПДС, 13% у Партии социалистов Республики Молдова, 6% у Партии коммунистов Республики Молдова.

Среди претендентов на должность мэра города Бельцы (второго по величине в стране) лидируют Александр Петков от "Нашей партии" (24%) и независимый кандидат Ирина Коршикова (24%), поддержку которой выразила снятая с выборов партия "Шанс". Первое место в борьбе за пост мэра Оргеева к настоящему моменту занимает поддержанная "Шансом" Татьяна Кочу (66%). Представители ПДС побеждают в основном в районных советах в центре и на юге Молдавии.

Как сообщила на итоговом брифинге председатель ЦИК Анжела Караман, голосование прошло без существенных нарушений. Все избирательные участки завершили работу в 21:00, не став ее продлевать. Явка в целом по Молдавии составила 41,4%, что сопоставимо с показателем выборов 2019 года (тогда в голосовании приняли участие 41,7%). В этот раз избирательный порог не был преодолен в восьми селах. Там будут организованы повторные выборы.

Наблюдатели отмечают, что кампания характеризовалась жесткими решениями в отношении оппозиции. В избирательный период в стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, были заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и некоторых других. Накануне дня тишины Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии аннулировала регистрацию кандидатов "Шанса".

На этих выборах, по мнению наблюдателей, ПДС планировала подтвердить свою легитимность, а также правильность таких непопулярных решений, как сохранение режима чрезвычайного положения в стране, милитаризация и конфронтация с Москвой, последствиями которой стали рекордная инфляция, увеличение внешнего долга и падение уровня жизни. За голосованием следят около 400 иностранных наблюдателей, среди которых представители Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейского парламента, а также дипломаты некоторы стран. Представителям России в наблюдении за выборами отказали.