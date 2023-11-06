Эксперт: прорыва между США и Китаем по контролю над вооружениями ждать пока не стоит

Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл также выразил уверенность в том, что "возобновление между Вашингтоном и Москвой диалога по контролю над ядерными вооружениями важно для обеих сторон"

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Никаких прорывов в диалоге США и Китая по контролю над вооружениями ждать в среднесрочной перспективе не следует. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

Он фактически отрицательно ответил на вопрос о том, нужно ли расценивать как своеобразный прорыв даже сами возобновляющиеся американо-китайские консультации по контролю над вооружениями. "Двусторонние переговоры между должностными лицами США и Китая, занимающимися вопросами контроля над вооружениями, нужно было провести давным-давно. Они (эти встречи - прим. ТАСС) являются четким шагом вперед. Однако нам не следует ожидать в среднесрочной перспективе никаких прорывов. Осязаемый прогресс потребует готовности к компромиссам с обеих сторон", - сказал Кимболл.

Ассоциация, которую возглавляет этот специалист, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружения.

Вероятная повестка дня

Консультации между КНР и США пройдут в понедельник в Вашингтоне. По имеющимся данным, с американской стороны делегацию на них возглавит помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в этой сфере Мэллори Стюарт. Ее визави будет директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо.

"Ожидаю, что американская сторона захочет обсудить ядерные оружейные доктрины и идеи совершенствования механизмов связи в кризисных ситуациях, чтобы содействовать недопущению конфликта и ядерной эскалации. Ожидал бы, что Китай, возможно, захочет рассмотреть вопросы, относящиеся к планам противоракетной обороны и космической политике США, а также ядерным доктринам, включая более широкое принятие политики отказа от первого удара, и, не исключено, другие темы контроля над вооружениями", - сообщил Кимболл.

На его взгляд, "американо-китайские переговоры по контролю над вооружениями - это лишь отправная точка для сокращения ядерного риска и предотвращения не связанной ограничениями гонки ядерных вооружений с участием США, России и Китая". "На всех пяти ядерных державах - участницах Договора о нераспространении ядерного оружия лежит юридическое обязательство вести добросовестные переговоры с целью остановки гонки вооружений, разворота ее в обратном направлении и разоружения", - констатировал эксперт.

"Увеличение числа ядерных боезарядов ослабляет нашу безопасность. Выход на более безопасный путь посредством дипломатии по разоружению является императивом", - убежден глава ассоциации.

Российско-американское взаимодействие

В связи с нынешними вашингтонскими встречами Кимболл также выразил уверенность в том, что "возобновление между Вашингтоном и Москвой диалога по контролю над ядерными вооружениями важно для обеих сторон".

При этом специалист напомнил, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил 2 июня с программной речью по ядерной проблематике, содержавшей в том числе предложение России о диалоге "без предварительных условий" по "новой рамочной конструкции по контролю над вооружениями". Эта инициатива была призвана сигнализировать Москве наличие у Вашингтона "твердой заинтересованности" к диалогу о "договоренностях, которые способны предотвратить неконтролируемую гонку вооружений по истечении срока действия Нового ДСНВ", полагает Кимболл. Кроме того, подчеркнул он, Россия со своей стороны указывала, что она тоже стремится не допустить такого развития событий.

"Очевидно, что выработать с Россией путем переговоров сложную новую рамочную конструкцию по контролю над ядерными вооружениями будет чрезвычайно сложно, пока продолжается война на Украине", - полагает Кимболл.

"Тем не менее и Белый дом, и Кремль, кажется, открыты для сравнительно простой промежуточной договоренности, предусматривающей, что обе стороны возьмут на себя обязательство продолжать придерживаться центральных ограничений Нового ДСНВ в отношении стратегических арсеналов до подготовки более постоянного и всеобъемлющего соглашения по контролю над вооружениями", - считает эксперт.

"Надеюсь, обе стороны покажут достаточно здравого смысла, чтобы продвинуть свои взаимные интересы", - добавил он.

Новым ДСНВ в США принято называть заключенный в 2010 году российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России его называют ДСНВ и СНВ-3. Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля, что Москва в свете шагов Запада приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него.